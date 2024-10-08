Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dümmer als die Polizei erlaubt

SAT.1Staffel 8Folge 90vom 08.10.2024
Folge 90: Dümmer als die Polizei erlaubt

22 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12

Der 16-jährige Azubi Patrick Hansen liegt tot im Keller eines Hauses - sein Genick ist gebrochen. Schnell stellt sich heraus, dass es in seiner Familie massive Probleme gibt.

