Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 10: Tödliche Doppelmoral
21 Min.Ab 12
Der Fußballtrainer und Frauenschwarm Roland Wolters wird nach einer Feier mit einer Eisenstange getötet. Der Mord gibt den Kommissaren zahlreiche Rätsel auf - das Ganze wird von einem dunklen Geheimnis überschattet ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
