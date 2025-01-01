Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Abhängig

SAT.1Staffel 9Folge 3
Folge 3: Abhängig

22 Min.Ab 12

Tatort Drogenklinik: Als der Pfleger Rico Richter erschlagen aufgefunden wird, scheint die Patientin Jenny Meifert spurlos verschwunden. Haben Mord und Verschwinden etwas miteinander zu tun? Je tiefer die Kommissare in den Fall eindringen, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen Missbrauch, Abhängigkeit und unerwiderter Liebe ...

SAT.1
