Im Schatten der Schwester

SAT.1Staffel 9Folge 34
22 Min.Ab 12

Die sterbenskranke Xenia Flieger wird in ihrem Krankenbett getötet. Die Kommissare müssen vorweg klären, ob es Mord oder Tod auf Verlangen war. Unter Verdacht gerät dabei die Familie der jungen Frau. Wollten sie sich oder ihre Tochter von ihrem Leid erlösen? Als die Ermittlungen stagnieren, bitten sie die Psychologin Angelika Kallwass um ihre tatkräftige Unterstützung bei dem tiefgründigen Fall ...

SAT.1
