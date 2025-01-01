Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 48: Zeit ist Geld
22 Min.Ab 12
Erfolg macht sexy, aber auch unfrei. Das musste der Unternehmensberater Rainer Seichmann am eigenen Leib erfahren, denn er wurde entführt. Für die Kommissare beginnt damit ein Wettlauf gegen die Zeit, da noch zu viele Details ungeklärt sind: Will der Täter Geld, Rache oder gar Rainer Seichmanns Leben?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1