Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 62: Bewusstlos
22 Min.Ab 12
Ein Serienmörder verbreitet Angst und Schrecken. Als ihm auch Kommissarin Katrin Becker in die Hände fällt, gibt es ein böses Erwachen: Hat er ihr ein Betäubungsmittel in ihren Drink gekippt und sie anschließend vergewaltigt? Von Zweifel und Scham hin- und hergerissen verschweigt sie vorerst ihren Kollegen die Tat ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1