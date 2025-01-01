Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 73: Explosiv
22 Min.Ab 12
Chemiestudent Nils Franck liegt tot in seiner Badewanne. Die Kommissare finden heraus, dass das Opfer Mitstudenten dabei geholfen hat, bei Prüfungen zu betrügen. Doch dies ist offenbar nicht das einzige Geheimnis, welches der 29-Jährige mit in sein Grab nimmt ...
