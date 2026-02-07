Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 10vom 07.02.2026
45 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 6

Robyn und Jason stehen vor einer Veränderung: Die Kinder ziehen aus, und Jasons Mutter Tammy zieht bei dem Paar ein. Tammys Zimmer wird mit hellen Farben und tropischen Akzenten im Florida-Stil gestaltet. Jennifer und ihr Team bauen das Badezimmer altersgerecht um und integrieren eine ebenerdige Dusche. Die Küche wird umgestaltet, um mehr Platz für Gäste zu schaffen und eine Bar zu integrieren.

