No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 10: Küstenflair in Texas
45 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 6
Robyn und Jason stehen vor einer Veränderung: Die Kinder ziehen aus, und Jasons Mutter Tammy zieht bei dem Paar ein. Tammys Zimmer wird mit hellen Farben und tropischen Akzenten im Florida-Stil gestaltet. Jennifer und ihr Team bauen das Badezimmer altersgerecht um und integrieren eine ebenerdige Dusche. Die Küche wird umgestaltet, um mehr Platz für Gäste zu schaffen und eine Bar zu integrieren.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen