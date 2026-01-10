Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 2vom 10.01.2026
44 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 6

Kimis und Randys Kinder sind ausgezogen, weshalb das Paar einen Umbau in Angriff nimmt. Jenn hilft den beiden und plant mit einem Budget von circa 120.000 Dollar und einem Zeitrahmen von acht Wochen, das Haus der Rudeens umzugestalten, ohne dabei Wände einzureißen. Die größten Herausforderungen sind die Popcorn-Decken, die Böden und die Küche im Stil der 90er Jahre. Jenn nimmt Randy seinen geliebten Schreibtisch weg und verwandelt die Nische im Wohnzimmer in ein Weinregal.

sixx
