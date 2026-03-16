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No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Dawns Vermächtnis

sixxStaffel 3Folge 3vom 16.03.2026
Dawns Vermächtnis

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No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Folge 3: Dawns Vermächtnis

45 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 6

Randy und sein Sohn Brad haben sich für eine Renovierung entschieden, um das Andenken an Randys verstorbene Frau Dawn zu ehren. Innenarchitektin Jenn will die Wünsche der Familie umsetzen und das Haus in einen gemütlichen Ort verwandeln. Das Budget beträgt 130.000 Dollar, und die Umbauzeit ist auf sieben Wochen angesetzt. Mit Dawns Notizen verschönert Jenn die Küche, das Bad sowie das Ess- und Wohnzimmer. Doch es gibt einige Herausforderungen, die das Umbau-Team bewältigen muss.

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