Eine XXL-Wanne zum VerliebenJetzt kostenlos streamen
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 9: Eine XXL-Wanne zum Verlieben
45 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 6
Lisa und Reggie ziehen von Arkansas nach Texas und möchten ihr neues Zuhause verschönern. Jenn unterstützt die beiden bei ihrem Vorhaben und hat mit etwa 150.000 Dollar und acht Wochen Zeit, den Umbau zu realisieren. In der Küche erneuern die Handwerker die Fliesen und die Schränke. Zudem wird eine neue Kücheninsel in die Mitte des Raumes platziert. Die Renovierung des Badezimmers stellt eine Herausforderung dar, da es für den zwei Meter großen Reggie angepasst werden muss.
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No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen