sixxStaffel 3Folge 5vom 24.01.2026
Jenn nimmt sich der Herausforderung an, das Haus von Brenda, die kürzlich ihren Mann verloren hat, umzugestalten. Mit einem Budget von etwa 100.000 Dollar und einem Zeitrahmen von sieben Wochen konzentriert sie sich auf die Renovierung der Terrasse sowie des Schlaf- und Badezimmers. Jennifer möchte die Räume gemütlicher gestalten und mehr Stauraum schaffen. Um Brendas Wunsch nach einem Gasgrill und Pizzaofen zu erfüllen, muss eine neue Gasleitung verlegt werden.

