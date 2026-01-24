Ein Wellnessparadies im GartenJetzt kostenlos streamen
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 5: Ein Wellnessparadies im Garten
44 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 6
Jenn nimmt sich der Herausforderung an, das Haus von Brenda, die kürzlich ihren Mann verloren hat, umzugestalten. Mit einem Budget von etwa 100.000 Dollar und einem Zeitrahmen von sieben Wochen konzentriert sie sich auf die Renovierung der Terrasse sowie des Schlaf- und Badezimmers. Jennifer möchte die Räume gemütlicher gestalten und mehr Stauraum schaffen. Um Brendas Wunsch nach einem Gasgrill und Pizzaofen zu erfüllen, muss eine neue Gasleitung verlegt werden.
Weitere Folgen in Staffel 3
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen