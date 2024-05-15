NOTRUF
Folge vom 15.05.2024: Baby Bonding
Bestialische Kopfschmerzen bei einem jungen Mann versetzen Notarzt Moritz Tellmann bei seiner Ankunft sofort in Alarmbereitschaft. - Ein feucht-fröhliches Wochenende einer Gruppe Freundinnen endet abrupt, als eine der Frauen aus einem anfahrenden Taxi stürzt. - Als der frischgebackene Familienvater seine Ehefrau bewusstlos im Schlafzimmer vorfindet, zählt jede Sekunde. Geistesgegenwärtig setzt er einen Notruf ab, doch kommen die Rettungskräfte noch rechtzeitig?
