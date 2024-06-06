Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 06.06.2024
44 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12

Ein vermeintlicher Fehlalarm nimmt für Notfallsanitäter Christian Strzoda plötzlich eine unerwartete Wendung, als ein Mann den Rettern sein zweites, gefährliches Gesicht zeigt ... Während Rettungssanitäterin Franziska Bender eine hilflose Person versorgt, wird sie plötzlich Zeugin, wie auf eine Person geschossen wird und findet sich wenig später inmitten eines unglaublichen Polizeieinsatzes wieder.

