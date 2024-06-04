Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Unfall mit Hund

SAT.1Folge vom 04.06.2024
Unfall mit Hund

Unfall mit HundJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 04.06.2024: Unfall mit Hund

43 Min.Folge vom 04.06.2024Ab 12

Frontalzusammenstoß auf der Landstraße! Während Notfallsanitäter Patrick Eschbach und seine Kollegen um das Leben der eingeklemmten Fahrerin kämpfen, stellen sie fest, dass die Frau nicht alleine im Auto ist. Ein skurriler Einsatz verlangt viel Fingerspitzengefühl von Rettungssanitäterin Franziska Bender, denn ihr Patient leidet unter einer oft nicht ernst genommenen Krankheit.

Alle verfügbaren Folgen