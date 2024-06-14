Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Das Wunder von Mannheim

SAT.1Folge vom 14.06.2024
Das Wunder von Mannheim

Das Wunder von MannheimJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 14.06.2024: Das Wunder von Mannheim

43 Min.Folge vom 14.06.2024Ab 12

Schrecklicher Verkehrsunfall auf einer Landstraße: Bei diesem emotionalen Einsatz macht sich Notfallsanitäter Patrick Eschbach große Sorgen um die Insassen des verunfallten Autos - eine Mutter mit ihren drei Kindern? - Schöne Zeit zu zweit bringt ein junges Paar in eine sehr unangenehme Situation, aus der sie Rettungssanitäter Jo Bungarz nicht ohne Hilfe der Feuerwehr befreien kann.

