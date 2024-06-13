Überschätzt, überrascht, überschlagenJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 13.06.2024: Überschätzt, überrascht, überschlagen
Folge vom 13.06.2024
Als der Teenie-Sohn plötzlich unter Atemnot leidet, wählt die alleinerziehende Mutter sofort den Notruf. Bei ihrem Eintreffen ahnen die Sanitäter Phillip Stehling und Thomas Schmidt nicht, dass es für den Jungen schon bald um Leben und Tod gehen wird. - Während der Testfahrt seines neuen Mountainbikes verunfallt Jan und wird von seinen Freunden schwerverletzt auf dem Waldboden gefunden. Der Unfallort stellt die alarmierten Rettungskräfte vor eine große Herausforderung.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
