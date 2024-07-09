NOTRUF
Folge vom 09.07.2024: Auf den letzten Drücker
43 Min.Folge vom 09.07.2024Ab 12
Ein Routineeinsatz entwickelt sich innerhalb von Sekunden zu einem verzweifelten Kampf um das Leben einer jungen Frau. - Unfall auf dem Spielplatz: Ein kleiner Junge stürzt und zieht sich einen schweren Bruch zu, der dringend behandelt werden muss. Als Retter André Vorreyer eintrifft, werden ihm bei der Behandlung Steine in den Weg gelegt und der Einsatz eskaliert. - Zum Marmelade kochen will eine verwitwete Rentnerin einen Topf vom Oberschrank holen, doch sie stürzt.
