NOTRUF
Folge vom 03.05.2024: Die kleine Heldin
43 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 12
Notruf einer Fünfjährigen: Ein mutiges Mädchen alarmiert den Rettungsdienst. Am Einsatzort muss Notfallsanitäter Fabian Rothe nicht nur sein medizinisches Können unter Beweis stellen. - Fahrradunfall auf der Landstraße: Stephanie Schumacher und ihr Team geben alles, doch die Vitalwerte des Patienten sind besorgniserregend. - Und: Die alleinerziehende Mutter Nicole leidet unter hohem Blutdruck. Liegt es nur am Stress oder muss die 46-Jährige dringend ins Krankenhaus?
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
