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Ö3-Weihnachtswunder

Ö3-Weihnachtswunder: Pizzera & Jaus mit AUT of ORDA

ORF2Staffel 1Folge 4vom 20.12.2025
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Ö3-Weihnachtswunder

Folge 4: Ö3-Weihnachtswunder: Pizzera & Jaus mit AUT of ORDA

18 Min.Folge vom 20.12.2025

Jeder Song ein Hit: Ihre Musik ist die perfekte Mischung aus Gefühl, Humor und Ohrwurm. Umso größer ist die Freude, dass sie das Weihnachtswunder in Salzburg beehrten – mit Special Guest AUT of ORDA. Bildquelle: ORF/Martin Krachler Sendungshinweis: Salzburg heute, 20.12.2025, ab 19.00 Uhr auf ORF 2

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