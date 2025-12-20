Ö3-Weihnachtswunder: Pizzera & Jaus mit AUT of ORDAJetzt kostenlos streamen
Ö3-Weihnachtswunder
Folge 4: Ö3-Weihnachtswunder: Pizzera & Jaus mit AUT of ORDA
18 Min.Folge vom 20.12.2025
Jeder Song ein Hit: Ihre Musik ist die perfekte Mischung aus Gefühl, Humor und Ohrwurm. Umso größer ist die Freude, dass sie das Weihnachtswunder in Salzburg beehrten – mit Special Guest AUT of ORDA. Bildquelle: ORF/Martin Krachler Sendungshinweis: Salzburg heute, 20.12.2025, ab 19.00 Uhr auf ORF 2
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ö3-Weihnachtswunder
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2