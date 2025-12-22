Ö3-Weihnachtswunder: Matakustix zündeten ein musikalisches FeuerwerkJetzt kostenlos streamen
Folge 8: Ö3-Weihnachtswunder: Matakustix zündeten ein musikalisches Feuerwerk
12 Min.Folge vom 22.12.2025
Das Musikprojekt verbindet traditionelle, volksnahe Dialektelemente mit modernen Sounds wie Pop, Beatbox und Akustik – echte Musik ohne Playback oder digitale Technik. Sendungshinweis: ZIB Magazin vom 22.12., 20.03 Uhr auf ORF 1
