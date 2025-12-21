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Ö3-Weihnachtswunder

Ö3-Weihnachtswunder: Milky Chance brachte Wunschhütte zum Glühen

ORF2Staffel 1Folge 6vom 21.12.2025
Ö3-Weihnachtswunder: Milky Chance brachte Wunschhütte zum Glühen

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Ö3-Weihnachtswunder

Folge 6: Ö3-Weihnachtswunder: Milky Chance brachte Wunschhütte zum Glühen

11 Min.Folge vom 21.12.2025

Seit der Schulzeit machen Clemens Rehbein und Philipp Dausch gemeinsam Musik. Ihre Geschichte ist eine echte "vom Kinderzimmer in die Charts"-Story. Nun heizten sie am Kapitelplatz ein! Bildquelle: ORF/Martin Krachler Sendungshinweis: ZIB Magazin vom 21.12., 20.03 Uhr auf ORF 1

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