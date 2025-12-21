Ö3-Weihnachtswunder: Milky Chance brachte Wunschhütte zum GlühenJetzt kostenlos streamen
Ö3-Weihnachtswunder
Folge 6: Ö3-Weihnachtswunder: Milky Chance brachte Wunschhütte zum Glühen
11 Min.Folge vom 21.12.2025
Seit der Schulzeit machen Clemens Rehbein und Philipp Dausch gemeinsam Musik. Ihre Geschichte ist eine echte "vom Kinderzimmer in die Charts"-Story. Nun heizten sie am Kapitelplatz ein! Bildquelle: ORF/Martin Krachler Sendungshinweis: ZIB Magazin vom 21.12., 20.03 Uhr auf ORF 1
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Ö3-Weihnachtswunder
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