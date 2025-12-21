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Ö3-Weihnachtswunder

Ö3-Weihnachtswunder: Lemo sorgte für beste Stimmung

ORF2Staffel 1Folge 5vom 21.12.2025
Ö3-Weihnachtswunder: Lemo sorgte für beste Stimmung

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Ö3-Weihnachtswunder

Folge 5: Ö3-Weihnachtswunder: Lemo sorgte für beste Stimmung

13 Min.Folge vom 21.12.2025

Lemo war schon quer durch ganz Österreich für das Ö3-Weihnachtswunder unterwegs. Nun zeigte er, wie sehr sein Songbook über die Jahre hinweg angewachsen ist. Bildquelle: ORF/Martin Krachler Sendungshinweis: ZIB Magazin vom 21.12., 20.03 Uhr auf ORF 1

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