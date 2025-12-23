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Ö3-Weihnachtswunder

Ö3-Weihnachtswunder: Das große Adventsingen

ORF2Staffel 1Folge 9vom 23.12.2025
Ö3-Weihnachtswunder: Das große Adventsingen

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Ö3-Weihnachtswunder

Folge 9: Ö3-Weihnachtswunder: Das große Adventsingen

117 Min.Folge vom 23.12.2025

Julian le Play scharte seine Sängerinnen und Musiker um sich und performte besondere Versionen großer Hits und Weihnachtsklassiker: Esther Graf, OSKA und Cesár Sampson waren mit Herzblut dabei. Bildquelle: ORF/Martin Krachler Sendungshinweis: ZIB Magazin am 23.12. um 20.02. Uhr auf ORF1

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