Ö3-Weihnachtswunder: Das große AdventsingenJetzt kostenlos streamen
Ö3-Weihnachtswunder
Folge 9: Ö3-Weihnachtswunder: Das große Adventsingen
117 Min.Folge vom 23.12.2025
Julian le Play scharte seine Sängerinnen und Musiker um sich und performte besondere Versionen großer Hits und Weihnachtsklassiker: Esther Graf, OSKA und Cesár Sampson waren mit Herzblut dabei. Bildquelle: ORF/Martin Krachler Sendungshinweis: ZIB Magazin am 23.12. um 20.02. Uhr auf ORF1
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Ö3-Weihnachtswunder
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