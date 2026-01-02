Österreich - Die ganze Geschichte (7/10): Zwischen Ost und WestJetzt kostenlos streamen
Österreich - Die ganze Geschichte Staffel 4
Folge 4: Österreich - Die ganze Geschichte (7/10): Zwischen Ost und West
Die vierte Staffel der Erfolgsreihe "Österreich - Die ganze Geschichte" betrachtet die Zeit von den Nachkriegsjahren bis zur Gegenwart. Diese Folge beleuchtet die spannungsreiche Phase zwischen Atomkriegsangst und Terrorgefahr, Friedensaktivismus und wirtschaftlichem Erfolg – am Ende des Eisernen Vorhangs. Österreich liegt direkt am Eisernen Vorhang – geografisch Randlage, politisch Brückenkopf zwischen Ost und West. Während Wirtschaft und Banken von dieser besonderen Position profitieren, wächst in der Bevölkerung die Angst: Terroranschläge palästinensischer Gruppen erschüttern das Sicherheitsgefühl, das Wettrüsten zwischen NATO und Warschauer Pakt lässt die Bedrohung eines Atomkriegs real erscheinen. Friedensinitiativen entstehen im ganzen Land. Die junge Grazer Lehrerin Barbara Kasper engagiert sich mit den "Frauen für Frieden" gegen Aufrüstung und nukleare Bedrohung. Die Bewegung beteiligt sich an großen Friedensdemonstrationen in Wien und wird Teil einer breiten zivilgesellschaftlichen Mobilisierung. Parallel dazu nutzen österreichische Banken und Unternehmen die politische Neutralität des Landes für den Handel mit dem Osten. Österreich wird zur wirtschaftlichen Drehscheibe zwischen den Blöcken. Einer der prägenden Akteure dieser Zeit ist Herbert Stepic, der früh Geschäftsbeziehungen in die kommunistischen Nachbarstaaten aufbaut – Netzwerke, die auch nach dem Ende der Sowjetunion Bestand haben. Bildquelle: ORF/Neuland Film/
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick