Österreich - Die ganze Geschichte (8/10): Schatten der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Österreich - Die ganze Geschichte Staffel 4
Folge 3: Österreich - Die ganze Geschichte (8/10): Schatten der Vergangenheit
Die vierte Staffel der Erfolgsreihe "Österreich - Die ganze Geschichte" betrachtet die Zeit von den Nachkriegsjahren bis zur Gegenwart. Diese Ausgabe zeichnet den Fall Waldheim in all seiner Ambivalenz und Komplexität nach, mit Journalist Hubertus Czernin und Widerstandskämpfer Fritz Molden als zentralen Figuren eines der prägendsten politischen Skandale der Zweiten Republik. Das Nachrichtenmagazin profil erscheint mit der Schlagzeile "Waldheim und die SA". Der Journalist Hubertus Czernin veröffentlicht brisante Recherchen über Kurt Waldheim, Bundespräsidentschaftskandidat und ehemaliger UN-Generalsekretär. Die Enthüllungen werfen schwerwiegende Fragen auf: War Waldheim Mitglied nationalsozialistischer Organisationen? Und war er möglicherweise in Kriegsverbrechen verstrickt? Czernins Recherche löst eine politische und gesellschaftliche Lawine aus. Der „Fall Waldheim“ bringt verdrängte Fragen der Zweiten Republik an die Oberfläche und spaltet das Land. Für die einen ist Waldheim durch sein Leugnen jeglicher Verantwortung politisch nicht mehr tragbar. Andere solidarisieren sich mit ihm – darunter der Verleger, Diplomat und frühere Widerstandskämpfer Fritz Molden. Überzeugt von Waldheims Unschuld begibt sich Molden auf eine weltweite „Rehabilitationsreise“, um dessen Ruf zu verteidigen. Der Konflikt offenbart mehr als eine politische Affäre: Er zeigt einen tiefen Generationskonflikt zwischen der Kriegsgeneration und einem jüngeren Österreich, das beginnt, die eigene Vergangenheit neu zu hinterfragen. Bildquelle: ORF/Neuland Film/
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