Off Air - ganz privat: Mit Simone PanteleitJetzt kostenlos streamen
Off Air - ganz privat
Folge 6: Off Air - ganz privat: Mit Simone Panteleit
33 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 6
In dieser Folge von "Off Air - ganz privat" spricht unsere liebe Kollegin Simone Panteleit über ihre Lebensträume, ihren beruflichen Werdegang und was für sie wirklich zählt. Sie erzählt von ihrer Ausbildung zur Sterbebegleiterin, den prägenden Erfahrungen, die sie dabei sammeln durfte und welche wichtigen Erkenntnisse sie über den Umgang mit Trauer gewonnen hat.
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Off Air - ganz privat
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Genre:Talk, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1