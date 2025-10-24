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Off Air - ganz privat

Off Air - ganz privat: Mit Simone Panteleit

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 24.10.2025
Off Air - ganz privat: Mit Simone Panteleit

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Off Air - ganz privat

Folge 6: Off Air - ganz privat: Mit Simone Panteleit

33 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 6

In dieser Folge von "Off Air - ganz privat" spricht unsere liebe Kollegin Simone Panteleit über ihre Lebensträume, ihren beruflichen Werdegang und was für sie wirklich zählt. Sie erzählt von ihrer Ausbildung zur Sterbebegleiterin, den prägenden Erfahrungen, die sie dabei sammeln durfte und welche wichtigen Erkenntnisse sie über den Umgang mit Trauer gewonnen hat.

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