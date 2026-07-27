OHA! Short - Folge 1: FöhnJetzt kostenlos streamen
OHA! Short
Folge 1: OHA! Short - Folge 1: Föhn
4 Min.Folge vom 27.07.2026
Esther versucht, einen alten Föhn zu zerlegen und merkt schnell, dass das keine besonders gute Idee ist. Gemeinsam mit Kiki findet sie stattdessen heraus, was ein Föhn und ein Staubsauger gemeinsam haben. Bildquelle: ORF
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