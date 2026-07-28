Staffel 1Folge 2vom 28.07.2026
OHA! Short - Folge 2: PapierfliegerJetzt kostenlos streamen
OHA! Short
Folge 2: OHA! Short - Folge 2: Papierflieger
3 Min.Folge vom 28.07.2026
Was macht einen guten Papierflieger aus? Wovon hängt es ab, wie weit er fliegt? Esther testet verschiedene Konstruktionen unter den kritischen Blicken von Kiki, die schmunzeln würde, wenn sie es könnte. Bildquelle: ORF
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