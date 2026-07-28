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OHA! Short

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 28.07.2026
OHA! Short - Folge 2: Papierflieger

OHA! Short - Folge 2: PapierfliegerJetzt kostenlos streamen

OHA! Short

Folge 2: OHA! Short - Folge 2: Papierflieger

3 Min.Folge vom 28.07.2026

Was macht einen guten Papierflieger aus? Wovon hängt es ab, wie weit er fliegt? Esther testet verschiedene Konstruktionen unter den kritischen Blicken von Kiki, die schmunzeln würde, wenn sie es könnte. Bildquelle: ORF

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