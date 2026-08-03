OHA Short: KugelschreiberJetzt kostenlos streamen
OHA! Short
Folge 4: OHA Short: Kugelschreiber
2 Min.Folge vom 03.08.2026
Warum klickt ein Kugelschreiber, wenn man auf den Knopf drückt? Und was hat der Kugelschreiber eigentlich mit einer Kugel zu tun? Esther zerlegt den Fall in seine Einzelteile. Bildquelle: ORF
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