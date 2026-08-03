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OHA! Short

OHA Short: Kugelschreiber

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 03.08.2026
OHA Short: Kugelschreiber

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Folge 4: OHA Short: Kugelschreiber

2 Min.Folge vom 03.08.2026

Warum klickt ein Kugelschreiber, wenn man auf den Knopf drückt? Und was hat der Kugelschreiber eigentlich mit einer Kugel zu tun? Esther zerlegt den Fall in seine Einzelteile. Bildquelle: ORF

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