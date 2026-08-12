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OHA! Short

OHA Short: Kopfstand

ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 12.08.2026
OHA Short: Kopfstand

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OHA! Short

Folge 9: OHA Short: Kopfstand

2 Min.Folge vom 12.08.2026

Ist es möglich im Kopfstand etwas zu essen oder zu trinken? Und warum ist die Speiseröhre von uns Menschen mehr als ein einfaches Rohr, das Mund und Magen verbindet? Esther steht Kopf und lernt dabei - was geht und was geht nicht? Bildquelle: ORF

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