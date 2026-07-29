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OHA! Short

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 29.07.2026
OHA! Short - Folge 3: Ei, Ei, Ei

OHA! Short - Folge 3: Ei, Ei, EiJetzt kostenlos streamen

OHA! Short

Folge 3: OHA! Short - Folge 3: Ei, Ei, Ei

4 Min.Folge vom 29.07.2026

Wie wird Eiweiß zu Schnee? Und warum fällt er nicht aus der Schüssel, wenn man sie umdreht? Esther wagt das Experiment - und wird kurzerhand zur Eiweiß-Schneekanone. Bildquelle: ORF

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