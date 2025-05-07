Too Good To Go: Saving the Planet, Bite by BiteJetzt kostenlos streamen
OMR25
Folge 12: Too Good To Go: Saving the Planet, Bite by Bite
"Geld sparen und gleichzeitig dafür sorgen, dass weniger eigentlich noch gute Lebensmittel im Müll landen – so lässt sich in aller Kürze das Prinzip von Too Good To Go beschreiben. 2015 in Kopenhagen gegründet, arbeitet das Social-Impact-Unternehmen weiter beständig an dieser Mission. Und an einer Welt ohne Lebensmittelverschwendung. Mette Lykke ist seit 2017 CEO von Too Good To Go. Bereits 2016 hatte die Co-Gründerin der Fitness- und Trainings-Community Endomondo, die 2015 von Under Armour übernommen wurde, in die Plattform investiert. Zweckorientiertes unternehmerisches Handeln bei gleichzeitigem gesunden Skalieren, soziale und ökologische Verantwortung, eine klare strategische Vision – Mette Lykke scheint wie gemacht für Too Good To Go. Heute ist das Unternehmen in 19 Ländern auf drei Kontinenten (Australien, Europa und Nordamerika) aktiv, die Community umfasst mehr als 100 Millionen registrierte Nutzer*innen und 170.000 aktive Partnerunternehmen auf der ganzen Welt. Und in Deutschland kam mit der Baumarkt-Kette OBI gerade eine eher ungewöhnliche Partnerschaft hinzu. In einem Pilotversuch in bislang 14 Märkten können Kund*innen seit Oktober essbare Pflanzen wie Kräuter, aber auch nicht essbare Topfpflanzen in kleineren Größen abgeben und so vor der Entsorgung retten."
