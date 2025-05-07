Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von der Rente zur Fashion-Ikone – Wie Gramps die Modewelt aufmischt

Von der Rente zur Fashion-Ikone – Wie Gramps die Modewelt aufmischt

Folge 7: Von der Rente zur Fashion-Ikone – Wie Gramps die Modewelt aufmischt

18 Min.Ab 12

Ein Opa als Streetwear-Star? Jannik Diefenbach alias Jaadiee zeigt seinen Großvater Alojz - mittlerweile besser bekannt als Gramps - in angesagten Looks – und erreicht damit über 8 Millionen Follower auf Social Media. Was als spontane Idee begann, führte zu Kampagnen u.a. mit Dior, Porsche, Samsung und Mastercard sowie regelmäßigen Einladungen zu den Fashion Weeks in Paris und Mailand. Wie können Marken Generationen verbinden und echten Social-Media-Impact erzeugen? Auf der Bühne zeigt Jannik, warum unkonventionelle Gesichter Marken stärken – und wie authentischer Content global Millionen begeistern und inspirieren kann.

