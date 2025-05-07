Glückspilz: Vom lokalen Burgergrill zu einer der bekanntesten Brands in DACHJetzt kostenlos streamen
Wie baut man auf den sozialen Medien eine Marke auf, die nachhaltig wächst, relevant bleibt und vor allem von vielen Menschen geliebt wird? Genau diese und weitere Fragen werden Umer, Steffi und Leonie von Glückspilz beantworten. Glückspilz ist eine Restaurantkette aus Bielefeld, die 2018 gegründet wurde, inzwischen sechs Standorte hat und dank organischem Social-Media-Content siebenstellige Umsätze erzielt – mit stetigem Wachstum. Mittlerweile umfasst das Glückspilz-Universum rund eine Million Follower auf Plattformen wie Tiktok, Instagram, Youtube und Snapchat. Auf der Bühne zeigt das Team von Glückspilz nicht nur, wie es ihnen gelungen ist, ein Restaurant aus Bielefeld in der gesamten DACH-Region bekannt zu machen, sondern auch, wie du die gleichen Strategien für dein Business nutzen kannst – ganz egal, aus welcher Branche du kommst.
