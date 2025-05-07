Becoming a Music Legend – RAF Camora im Interview über seine einmalige KarriereJetzt kostenlos streamen
OMR25
Folge 14: Becoming a Music Legend – RAF Camora im Interview über seine einmalige Karriere
"90 Gold- und Platin-Awards im deutschsprachigen Raum, drei Singles mit Diamant-Status gemeinsam mit Bonez MC („Ohne mein Team"", ""Palmen aus Plastik"" und „500PS""), acht Nummer-1-Alben. Raphael Ragucci, so RAF Camoras bürgerlicher Name, ist ohne Zweifel einer der erfolgreichsten Musiker und einflussreichsten Musikmanager im deutschsprachigen Raum. Parallel zur Musik hat er außerdem schon immer an anderen Dingen gearbeitet. Er eröffnete drei eigene Tattoo- und Barbershops in Wien, Salzburg und Frankfurt, schrieb erst das Buch ""Der Pakt"", das zweite Buch ""Dark Zen"" folgte im Juni 2023. Fast zeitgleich erschien mit ""XV"" das nächste Album, das wenig überraschend auf Platz 1 der Charts landete. Nach einer längeren, regenerativen Pause – wegen eines Hörsturzes musste er seine Tour und auch den geplanten Auftritt beim OMR Festival verschieben – meldete sich RAF im Sommer 2024 inklusive Single und großer Tour zurück. Und Ende des Jahres kam dann auch noch seine neue Kosmetik-Brand ""R. /Cosmetics"" in den Handel. Über die Karriere eines Ausnahme-Künstlers, seine Personal Brand, Höhe- sowie Tiefpunkte und den Spagat zwischen Musiker und Unternehmer spricht RAF Camora im Interview mit Philipp Westermeyer auf der Conference Stage. "
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick