Lessons Learned: Johannes Kliesch bewertet die Übernahme von Oceans ApartJetzt kostenlos streamen
OMR25
Folge 6: Lessons Learned: Johannes Kliesch bewertet die Übernahme von Oceans Apart
Mit Socken Millionen machen? Das geht – und Johannes Kliesch hat vorgemacht, wie. Der Co-Founder der Lifestyle-Marke Snocks hat aus der Idee, gute Sneakersocken auf den Markt zu bringen, ein Unternehmen aufgebaut, das heute mit über 100 Mitarbeitenden einen Umsatz von 80 Millionen Euro im Jahr macht. Seine Transparenz, mit der er sowohl Erfolge als auch Fuck-ups auf Linkedin & Co. teilt, haben ihn zur Personal Brand mit übergreifend mehr als 160.0000 Follower*innen gemacht. Ende 2024 übernahm Snocks dann das angeschlagene Modelabel Oceansapart. Was seitdem passiert ist und welche „Lessons Learned” er rund ein halbes Jahr nach der Übernahme als am wichtigsten einstuft, erklärt Johannes Kliesch auf der Yellow Stage.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick