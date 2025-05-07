Home is where your brand is: Effektive Markeninszenierung mit OTTO und adidasJetzt kostenlos streamen
OMR25
Folge 18: Home is where your brand is: Effektive Markeninszenierung mit OTTO und adidas
19 Min.Ab 12
Marken und ihre Inszenierung gewinnen in einem immer umkämpfteren Wettbewerb an Bedeutung – nicht zuletzt in Anbetracht eines Überangebots an No-Name-Produkten aus Fernost. Als größter deutscher Onlineshop bietet OTTO den großen Namen ein Zuhause. Allen voran: adidas. Im „Home of Sports“ trifft das Sortiment der Love Brand auf über 12 Millionen Kund*innen des Hamburger E-Commerce-Players. Worauf es bei gutem Co-Branding ankommt und was gelungene Aktivierung auf Plattformen (und darüber hinaus) ausmacht, berichten OTTO-CEO Marc Opelt und Thomas Sailer, adidas Vice President Marketing Central Europe, im Dialog.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
OMR25
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:WISSEN, TALK
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ramp106 GmbH