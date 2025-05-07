Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
OMR25

Home is where your brand is: Effektive Markeninszenierung mit OTTO und adidas

brandedcampaigns4Staffel 1Folge 18
Home is where your brand is: Effektive Markeninszenierung mit OTTO und adidas

Home is where your brand is: Effektive Markeninszenierung mit OTTO und adidasJetzt kostenlos streamen

OMR25

Folge 18: Home is where your brand is: Effektive Markeninszenierung mit OTTO und adidas

19 Min.Ab 12

Marken und ihre Inszenierung gewinnen in einem immer umkämpfteren Wettbewerb an Bedeutung – nicht zuletzt in Anbetracht eines Überangebots an No-Name-Produkten aus Fernost. Als größter deutscher Onlineshop bietet OTTO den großen Namen ein Zuhause. Allen voran: adidas. Im „Home of Sports“ trifft das Sortiment der Love Brand auf über 12 Millionen Kund*innen des Hamburger E-Commerce-Players. Worauf es bei gutem Co-Branding ankommt und was gelungene Aktivierung auf Plattformen (und darüber hinaus) ausmacht, berichten OTTO-CEO Marc Opelt und Thomas Sailer, adidas Vice President Marketing Central Europe, im Dialog.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

OMR25
brandedcampaigns4
OMR25

OMR25

Alle 1 Staffeln und Folgen