Folge 20: State of HR: Wir suchen Terroristen (M/W/D) – Der BND-Coup im Recruitung
Steckt Deutschland in einer Identitätskrise? Die Wirtschaftsmacht wankt. Woran liegt's und was macht Hoffnung? Nachdem OMR Jobs & HR diese Frage klärt, greift der Bundesnachrichtendienst ein. Ein Arbeitgeber, der unter schwierigen Bedingungen Fachkräfte sucht – und trotzdem erfolgreich ist. Kein Homeoffice, kein Handy am Arbeitsplatz, dafür viel Verantwortung. Ihr Erfolg liegt in einer doppeldeutigen Plakatkampagne, ihre cleveren Stellenanzeigen ernten Lob und Preise. Sie suchen Terroristen (m/w/d) – und wollen sie mit dir finden.
