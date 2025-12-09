Raus aus der blutigen Hölle! Buggys großes GetöseJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 09.12.2025: Raus aus der blutigen Hölle! Buggys großes Getöse
24 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Zusammen mit Buggy will sich Ruffy zu seinem Bruder Ace durchkämpfen. Doch so selbstlos ist Buggy nicht, für seine Hilfe erwartet er eine Bezahlung: Ruffys Armband, das er für einen Wegweiser zu einem großen Schatz hält.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS