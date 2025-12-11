Strong World-Special: Der Autrag des Goldenen Löwen!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 11.12.2025: Strong World-Special: Der Autrag des Goldenen Löwen!
24 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 6
Als die Strohhüte im offenen Meer angeln, werden sie von einem Riesenkäfer angegriffen. Nach ihrem Disput bringt dieser sie nach Canthorn Island, wo sie Yoko kennenlernen. Ruffy möchte den Käfer Boss in seine Crew aufnehmen, doch Yoko ist davon alles andere als begeistert. Unterdessen haben sich die Amigo Piraten aufgemacht, um Boss zu entführen und zum goldenen Löwen zu bringen. Als Belohnung hoffen sie, in dessen Flotte aufgenommen zu werden ...
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS