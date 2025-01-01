One Tree Hill
Folge 23: Für immer und fast ewig
41 Min.
Peytons Wunsch zu heiraten wird immer stärker, aber Lucas hat Zweifel, da ihr die Ärzte Bettruhe verordnet haben. Schließlich lässt er sich doch darauf ein. Da Julian in Begleitung von Missy kommt, entschließt sich Brooke, mit Nick Lachey zur Hochzeit zu gehen. Julian und Brooke können aber kaum die Augen voneinander lassen ... Nathan ist schwer enttäuscht: Nicht er wird in die NBA einberufen, sondern Nino ... Der anstrengende Tag wirkt sich indessen auf Peytons Zustand aus ...
One Tree Hill
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
