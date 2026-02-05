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ORF ON Backstage #Opernball

Die modische Seite des Opernballs

ORF2Staffel 1Folge 1vom 05.02.2026
Die modische Seite des Opernballs

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ORF ON Backstage #Opernball

Folge 1: Die modische Seite des Opernballs

11 Min.Folge vom 05.02.2026

Gemeinsam mit Katharina Sturm (ORF) blickt Fashion-Expertin Silvia Schneider in der ersten Ausgabe "ORF ON Backstage #Opernball" aus modischer Perspektive auf den Opernball: von aktuellen Fashion‑Regeln über Trendfarben und mutige Stilbrüche bis hin zu jenen Kleidertönen, die beim Opernball immer funktionieren. Ihr Motto: "Beim Opernball darf man ruhig aufs Ganze gehen." Außerdem spricht Albertina-Generaldirektor Ralph Gleis über seinen allerersten Besuch des Balls und den diesjährigen Blumenschmuck.

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