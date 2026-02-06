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ORF ON Backstage #Opernball

Opernball: Etikette & Posingtipps

ORF2Staffel 1Folge 2vom 06.02.2026
Opernball: Etikette & Posingtipps

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Folge 2: Opernball: Etikette & Posingtipps

11 Min.Folge vom 06.02.2026

Moderatorin Teresa Vogl plaudert mit Katharina Sturm (ORF) über alles, was einen gelungenen Opernball ausmacht: von der richtigen Vorbereitung und Posing-Tipps über Ball-Etikette und Do’s & Don’ts auf der Tanzfläche. Sie gibt außerdem persönliche Einblicke hinter die Kulissen der Moderation.

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