Opernball-Begleitung: Wer tanzt mit wem?Jetzt kostenlos streamen
ORF ON Backstage #Opernball
Folge 8: Opernball-Begleitung: Wer tanzt mit wem?
1 Min.Folge vom 15.02.2026
Katharina Sturm (ORF) verrät unter anderem im Gespräch mit "The BossHoss", wer mit wem tanzte oder auch, ob noch jemand eine Begleitung brauchte.
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ORF ON Backstage #Opernball
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