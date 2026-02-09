Opernball-Look: Stylingtipps vom ProfiJetzt kostenlos streamen
ORF ON Backstage #Opernball
Folge 4: Opernball-Look: Stylingtipps vom Profi
10 Min.Folge vom 09.02.2026
Hair- & Make-up-Artistin Michaela Hannesschläger spricht mit Katharina Sturm (ORF) über Hautpflege, Make-up-Tipps und die richtige Farbwahl für den Opernball. Wie sich Make-up harmonisch auf Blumenschmuck und Roben abstimmen lässt und welches kleine Tool ihr persönlicher heiliger Gral für einen frischen Teint ist – all das verrät sie im Gespräch kurz vor dem großen Auftritt.
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