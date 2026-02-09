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ORF ON Backstage #Opernball

Opernball-Look: Stylingtipps vom Profi

ORF2Staffel 1Folge 4vom 09.02.2026
Opernball-Look: Stylingtipps vom Profi

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Folge 4: Opernball-Look: Stylingtipps vom Profi

10 Min.Folge vom 09.02.2026

Hair- & Make-up-Artistin Michaela Hannesschläger spricht mit Katharina Sturm (ORF) über Hautpflege, Make-up-Tipps und die richtige Farbwahl für den Opernball. Wie sich Make-up harmonisch auf Blumenschmuck und Roben abstimmen lässt und welches kleine Tool ihr persönlicher heiliger Gral für einen frischen Teint ist – all das verrät sie im Gespräch kurz vor dem großen Auftritt.

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