Wagner-Trenkwitz: Humor trifft Ball-ExpertiseJetzt kostenlos streamen
ORF ON Backstage #Opernball
Folge 3: Wagner-Trenkwitz: Humor trifft Ball-Expertise
11 Min.Folge vom 09.02.2026
Von seiner ersten Ballnacht bis zu den Kniffen des Opernball-Kommentars: Christoph Wagner-Trenkwitz erzählt Katharina Sturm (ORF), wie man Nervosität meistert, den richtigen Ton findet und sich die Gesichter der Stargäste merkt. Gemeinsam mit Karl Hohenlohe bildet er Jahr für Jahr das charmante "Superduo" und verrät: "Jeder Opernball ist schon eine Vorbereitung auf den nächsten."
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