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ORF ON Backstage #Opernball

Wagner-Trenkwitz: Humor trifft Ball-Expertise

ORF2Staffel 1Folge 3vom 09.02.2026
Wagner-Trenkwitz: Humor trifft Ball-Expertise

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Folge 3: Wagner-Trenkwitz: Humor trifft Ball-Expertise

11 Min.Folge vom 09.02.2026

Von seiner ersten Ballnacht bis zu den Kniffen des Opernball-Kommentars: Christoph Wagner-Trenkwitz erzählt Katharina Sturm (ORF), wie man Nervosität meistert, den richtigen Ton findet und sich die Gesichter der Stargäste merkt. Gemeinsam mit Karl Hohenlohe bildet er Jahr für Jahr das charmante "Superduo" und verrät: "Jeder Opernball ist schon eine Vorbereitung auf den nächsten."

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