Folge 1: Staffel 01 Folge 01 - Orte des Schreckens
Spielberg: Das Horrorhaus. Hinter den Mauern spielten sich schreckliche Verbrechen ab. Vergewaltigungen, Inzucht und Gewalt standen bei Familie U. auf der Tagesordnung. Das Haus und der Familienclan galten in der Bevölkerung als verflucht und gefürchtet. Warum es so weit kommen konnte, dass Kinder und Menschen sterben mussten, ist bis heute nie restlos aufgeklärt. Das Haus gilt als Ausgangspunkt für unvorstellbar schreckliche Taten. Außerdem: Der Lustenau Ried. Es gibt einen Platz in Lustenau, den die Einheimischen eher meiden. Ein Platz an dem bereits des Öfteren Leichen abgelegt wurden. Am 5. März wird die Leiche einer Frau in jenem Wassergraben Ried in Lustenau gefunden. Die Polizei beginnt zu ermitteln und kann zwei junge Männer festnehmen. Warum die junge Frau sterben musste, ist bis heute nicht genau geklärt. Doch der Fall wird noch eigenartiger. Genau an dem Datum, an dem die Leiche gefunden wird, verschwindet auch Gloria Albrecht. Steckt vielleicht der gleiche Täter dahinter? Und noch ein Fall erschüttert das Lustenau Ried. Jack Unterweger, der bekannteste Serienkiller Österreichs bringt hier eines seiner Opfer um.
