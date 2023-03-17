Staffel 01 Folge 05: Die Eislady - Ihr Weg zur MörderinJetzt kostenlos streamen
Orte des Schreckens
Folge 5: Staffel 01 Folge 05: Die Eislady - Ihr Weg zur Mörderin
50 Min.Folge vom 17.03.2023Ab 12
Die Geschichte der Doppelmörderin Estibaliz Carranza hält Österreich noch heute in Atem. Anfang der 2000er Jahre tötet sie im Keller ihres Wiener Eissalons zwei Männer und betoniert deren zerstückelte Leichen ein. Auf ihrer Flucht nach Italien wird sie gefasst und geht fortan als "Eislady" durch die Medien. Was hat die Frau zu ihren Verbrechen getrieben? Ist jeder von uns zu solchen Taten fähig? Diesen Fragen gehen Psychologen, Journalisten, Anwälte und Profiler nach.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12GEWALT, ANGST
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4