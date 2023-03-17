Zum Inhalt springenBarrierefrei
Orte des Schreckens

Staffel 01 Folge 05: Die Eislady - Ihr Weg zur Mörderin

ATVStaffel 1Folge 5vom 17.03.2023
Staffel 01 Folge 05: Die Eislady - Ihr Weg zur Mörderin

Orte des Schreckens

Folge 5: Staffel 01 Folge 05: Die Eislady - Ihr Weg zur Mörderin

Ab 12

Die Geschichte der Doppelmörderin Estibaliz Carranza hält Österreich noch heute in Atem. Anfang der 2000er Jahre tötet sie im Keller ihres Wiener Eissalons zwei Männer und betoniert deren zerstückelte Leichen ein. Auf ihrer Flucht nach Italien wird sie gefasst und geht fortan als "Eislady" durch die Medien. Was hat die Frau zu ihren Verbrechen getrieben? Ist jeder von uns zu solchen Taten fähig? Diesen Fragen gehen Psychologen, Journalisten, Anwälte und Profiler nach.

