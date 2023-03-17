Staffel 01 Folge 04: Die Todesengel und die BlutgräfinJetzt kostenlos streamen
Orte des Schreckens
Folge 4: Staffel 01 Folge 04: Die Todesengel und die Blutgräfin
Vor 30 Jahren schockierte der Fall der "Todesengel von Lainz" Österreich. Vier Hilfsschwestern gestanden, zahlreiche ältere Patienten getötet zu haben. Inzwischen leben sie wieder in Freiheit. Das ganze spielt sich über Jahre hinweg im Horrospital in Lainz ab. Die idyllische Burg Lockenhaus im Burgenland hat eine lange Geschichte doch ein Teil dieser Geschichte ist so blutrünstig das sie nahezu unvorstellbar ist. Elisabeth Bathory ist als Blutgräfin in die Geschichtsbücher eingegangen. Sie soll bis zu 300 Menschen auf grauenhafte weise gefoltert und getötet haben. Im Kinderheim in Eggenburg waren Schläge als Erziehungsmaßnahme an der Tagesordnung. Anfang der 70er Jahre wurde dort sogar ein schrecklicher Mord begangen. Die Täter waren selber Kinder, die im Heim gewohnt haben.

